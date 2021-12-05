2021年最療癒倒垃圾影片 苦主手滑下場近萬人笑翻

各縣市垃圾車都會定點收垃圾，不過就是有民眾不想等，選擇在垃圾車行進時，搶先將垃圾空拋丟進車內，有網友用影片拍下鄰居們空拋垃圾的過程，笑稱是「每天上演的街頭運動賽事」，還特意改成慢動作播放，其中一位苦主下場更讓近萬人笑翻。

一名網友在臉書「爆廢公社」分享影片，記錄民眾搶先丟垃圾的畫面，並稱之為每天上演的街頭運動賽事，原PO強調垃圾車的清運點雖然就在前方，但大家會提早「參賽」，在垃圾車行進過程中，就搶先丟出手中的垃圾。

有民眾分享鄰居們空拋垃圾的慢動作影片，結果一袋藍色垃圾讓近萬網友被笑翻。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

戴安全帽的民眾想取回沒丟進的藍色垃圾袋。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

影片慢動作呈現，拿著垃圾的住戶在路邊排排站，趁著垃圾車經過的瞬間，紛紛拋出手中的垃圾，不少人駕輕就熟輕鬆丟入車內，卻有一個戴安全帽的民眾疑似用力過猛，失手將藍色垃圾袋丟飛到對向車道，正準備要去撿拾，卻來了一輛公車小巴，無情地將整袋垃圾捲走，苦主只好折返追著小巴跑。

藍色垃圾袋被公車小巴劫走，讓原主傻眼折返要拿回。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

這一幕也近萬名網友笑翻，紛紛留言「笑屎，2021最佳紀錄影片獎」、「笑到美叮美噹」、「為什麼慢動作變很好笑」、「怎麼放慢之後的畫面有點療癒」、「慢動作看每個人拋垃圾都好厲害」、「前面搞得很像恐怖片，後面快笑死」、「最後的藍色垃圾讓我笑死」、「猜得到他會投不進，猜不到垃圾對郎造」。

也有網友認為這種丟垃圾的方式不妥，「真的不懂為什麼一堆人要提早甩垃圾，垃圾車又不是不會停」、「真心建議要有蓋子，定點停下來再打開」、「原來這就是路上有很多家用垃圾的原因」、「我以為來到落後的國家，結果是台灣」。