前民進黨立委郭正亮。 （資料照片）

涉嫌毆打拘禁民進黨立委高嘉瑜的林秉樞遭到法院羈押後，前民進黨立委郭正亮認為，現在應該盡速調查林秉樞的金流，否則沒有辦法跟社會交代！

郭正亮5日在《新聞大白話》認為，林秉樞沒有工作，在念博士，除非有財產繼承，應該調查林秉樞的金流。

他表示，林秉樞被羈押很不尋常，且羈押之後，通常會去蒐集、保存證據、約談，可是沒有看到檢調做此動作。譬如11月10日明明有人在《大白話》斗內留言恐嚇高嘉瑜，斗內應該會有金流，為何不約談此人？不相信查不到，一定可以查出錢從哪裡來。查案最快就是金流跟人流，郭正亮說，「我在這裡講這麼白，檢調還不去辦？實在太奇怪了！」

郭正亮補充，「我們也質疑羈押的必要性」，傷害罪有驗傷已經成立了，強制、妨害祕密罪未來要對質，除非林秉樞不斷騷擾恐嚇高嘉瑜，否則就是怕串證，那就要趕緊查，不然網軍都跑光了，現在應該要保存證據、約談等，都沒有看到。明明TVBS《新聞大白話》有人斗內，這麼明確的金流證據不去調，「這沒有辦法跟社會交代！」

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