不少人嗜喝咖啡，一天一杯咖啡起跳，不過醫師提醒，咖啡因攝取過量容易造成身體負擔，另外雖然咖啡能提神，還能抗癌減脂，但前提必須是黑咖啡，一旦加奶加糖，額外攝取的熱量及糖分就是另一回事了。

醫生漫畫家阿毛日前在粉專PO文指出，咖啡香氣迷人，咖啡因更是天然的提神劑，且咖啡所含的抗氧化物質似有抗癌效果，還能幫助燃脂、減重、緩解脂肪肝，在現今的精緻飲食及應酬文化當中，不失為一種健康飲料。但要特別注意的是，擁有上述這些好處的是黑咖啡，若加了奶或糖，額外攝取的熱量及糖分就大不相同了。

不過醫師也提醒，愛喝咖啡是件美事，但咖啡因過量對身體不好，成人每日咖啡因攝取量建議不超過300～400毫克；兒童的上限攝取量更少，各國建議不同，美國兒科醫學會甚至建議12歲以下兒童避免攝取咖啡因。

至於每杯咖啡的咖啡因量多少？店售的現煮咖啡可參考紅、黃、綠燈標示，每日上限分別為一杯、兩杯和三杯，罐裝或即溶咖啡則依外包裝標示。

●紅燈：咖啡因>201mg/杯，建議每日最多1杯。

●黃燈：咖啡因101-200mg/杯，建議每日最多2杯。

●綠燈：咖啡因<101mg/杯，建議每日最多3杯。

●罐裝咖啡或即溶咖啡：依實際含量標示<2mg/100ml可標示為低咖啡因。

除了咖啡之外，所有茶葉類、提神飲料、可樂及巧克力也都含有咖啡因。雖說兒童也許不喝咖啡，但很容易經由其它途徑攝取到咖啡因，雖然相對咖啡，其它飲料的咖啡因含量較低，但喝多了還是很容易過量。

最後醫師表示，雖然咖啡具有提神、減緩脂肪肝、燃燒脂肪、預防中風等優點，但也要小心攝取過量會造成心悸、焦慮、失眠、血管收縮、胃酸過多、骨質疏鬆等危害。