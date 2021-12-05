就算受到傷兵潮影響，台北富邦勇士5日只能派出8人應戰，可是面對全新成軍的高雄鋼鐵人，他們還是擁有足夠戰力贏球！富邦靠著辛特力37分、14籃板的兇猛雙十，最後以107比82輕取鋼鐵人，除摘新球季首勝，更洗刷先前熱身賽爆冷輸給鋼鐵人恥辱。

今年才剛成軍的鋼鐵人極具意義的隊史第1分，在比賽開打2分12秒後，由洋將班森籃下補進，不過接下來場上幾乎都在看富邦洋將辛特力表演，富邦也靠他單節轟下15分，且抓7籃板帶領，打完首節，暫時取得25比21的小幅領先。

來到次節，辛特力的火力依舊驚人，搭配蔡文誠、周桂羽兩人的支援砲火，富邦一度取得45比30大幅領先，所幸鋼鐵人的三分外線手感稍微回神，上半場結束，富邦仍以49比38領先，辛特力半場就摘23分，鋼鐵人則以塔克10分最高。

不過鋼鐵人第3節殺出奇兵，靠著藍少甫接連攻下7分，鋼鐵人打出9比2小高潮追近，此時換成張宗憲與辛特力攜手打出16比2猛攻，擴大領先到18分，甚至逐漸擴大到24分之多，打完前3節，富邦82比61領先，辛特力已拿34分。

打到最後一節，儘管富邦始終維持20分以上領先，甚至一度領先到28分，鋼鐵人卻不肯換下塔克，似乎擺明為了要讓塔克完成大三元數據，也不願意換上本土板凳球員上場磨練，直到最後52秒，塔克才被換下場，尷尬的是，他還是沒有完成大三元。