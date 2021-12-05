廣播名嘴趙少康諷刺蔡英文總統是陸、海、空、網4軍統帥。（程炳璋攝）

國民黨主席朱立倫、廣播名嘴趙少康5日抵台南參加公投宣講，兩人不約而同痛批民進黨培養暗黑網軍治國，朱立倫要求蔡英文脫下網軍魔戒，趙少康更諷蔡英文是陸、海、空3軍之外，加上網軍的4軍統帥。

朱立倫受訪時表示，高嘉瑜事件延燒出網軍問題，他認為網軍影響台灣太大，連民進黨各派系也利用網軍互相惡鬥，如同陷入暗黑力量之中，就是政府動用資源養網軍，大家應該要徹查到底。

朱立倫形容政府養網軍就像擁有暗黑力量的魔戒，雖然看似好用，最後卻反噬社會，傷害台灣社會安全與民主，以及很多人的人權，要求蔡英文脫下魔戒，他不允許台灣被這樣的暗黑力量破壞。

趙少康提到現在的網軍竟有豐厚資源，年紀輕輕可以開賓士車，全因為民進黨政府今年編列20億的宣傳費，大部分給了網軍，網軍治國變網軍亂國，建議國民黨立委刪掉這筆20億宣傳費，「政府做的好，老百姓看到就是最好的宣傳」。

趙少康諷刺，蔡英文不只是三軍統帥，現在還是四軍統帥，他向蔡喊話約束這群在台灣帶風向、造謠、打擊別人的網軍，他提到賴清德副總統當年與蔡英文角逐總統黨內初選時，就是被蔡英文網軍打的潰不成軍，還公開說「請總統網軍不要攻擊我」。

他呼籲民眾如果討厭網軍治國，18日公投要站出來投票，給民進黨一個教訓，台灣社會不能用網軍造謠、帶風向來治國。