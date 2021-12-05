110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽5日國立體大、台中科大一戰，上半場國體面臨落後，下半場調整防守策略，藉此帶動進攻氣勢，終場90比65逆轉勝。

賽後國體教頭桑茂森指出，上、下半場的落差，主要在於防守，畢竟台中科大是從二級升上來的隊伍，相對比較陌生一點，防守上不能只停留在既定的策略，在協防上更要留意，下半場球員努力做好防守提醒的重點，改變了戰況。

桑茂森補充，球隊上季結束後有8位球員離開、投入職籃選秀，大四、大三球員不多，主要都是大二、大一，「球隊陣容年輕化、面臨斷層，大一、大二在訓練、比賽上責任更重，畢業自南山高中的大一新生後衛陳力生，還需要時間熟悉球對打法，上場可以打出年輕朝氣。」

儘管球隊人才流失不少，桑茂森還是勁量以本土陣容為主，暫無尋覓外籍生的強烈念頭，「外籍生來確實可以刺激本土球員成長，但相對也壓縮本土球員出賽空間，從球隊這麼多球員挑戰更高層級籃球，可見在UBA好好表現是會被看見，球員高中畢業後來到國體，也是希望可以累積挑戰職籃的經驗、機會，所以還是傾向讓國內大專好手有舞台表現。」

國體韓杰諭貢獻23、8籃板、陳冠中19分、7助攻，台中科大以林辰昕15分最高，黃緯宸13分。

國立體大陳冠中19分、6籃板、7助攻。（大專體總提供）