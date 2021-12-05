南韓人氣天團TWICE自2015年出道以來，就以甜美外表與清純氣質擄獲大批粉絲的心，加上洗腦歌曲的旋律，讓她們成功橫掃南韓演藝圈。而即將於12月15日發行第9張日文單曲《Doughnut》的她們，近日除了率先公開歌曲MV外，多位成員也在官方IG帳號上分享造型側拍，火辣的穿搭立即吸引網友的目光。

TWICE第9首日文抒情單曲《Doughnut》雖還沒正式開賣，但官方YouTube頻道上已率先公開單曲MV，9名成員在其中換上多套華服，並在官方IG帳號上分享多張造型側拍。其中，除了隊長志效的深U洋裝受到注意外，日籍成員MOMO的透視洋裝也同樣吸睛。

志效在公開的照片中，先是穿上紫色的透視造型短褲展現獨特魅力，後面則換上白色的超深U洋裝，而洋裝低胸又貼身的剪裁，使志效豐滿的上圍顯得更加飽滿，凹凸有致的身材曲線也一覽無遺，令粉絲們看了臉紅心跳，紛紛留言「志效身材超好」、「妳實在太美了」、「我的女神」，短短2天便吸引超過169萬人按讚。

另外，MOMO的造型也不惶多讓，在釋出的照片中，只見她穿著一件絲質的細肩帶洋裝，而胸前超深U的設計與貼身的布料，同樣將MOMO的性感深溝與火辣好身材完美呈現，但仔細一看才發現洋裝的側面竟整片透視還高衩，使MOMO一個轉身，前凸後翹的惹火曲線再度被看光，網友們看到後紛紛留言「MOMO實在太辣了」、「感覺快要被撐爆」、「我的愛」、「辣死我了」，吸引超過263萬人按讚。