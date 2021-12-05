12月18日公投倒數，新北市三重區傳出公投帆布看板遭到破壞。（翻攝畫面）

12月18日公投倒數，新北市三重區傳出公投帆布看板遭到破壞，看板上印有蔡英文總統肖像及4個不同意文宣。三重警分局表示，研判嫌犯使用銳利刀器毀損，目前已調閱監視器追緝。

吳姓男子4日發現三重區集賢路166號停車場外的公投帆布看板遭到破壞，帆布上印有蔡英文總統肖像及不同意公投綁大選、不同意重啟核四、不同意美豬進口、不同意三接遷離等文宣。

嫌犯用利刃畫破帆布看板，就連蔡英文總統肖像也不放過。警方指出，已擴大調閱監視器釐清涉案犯嫌身分，目前已鎖定1名可疑人士，正進一步追緝。