有關護礁聯盟表示將上街遊行，中油表示尊重，但呼籲護礁聯盟不應以謠言欺騙，應回到科學證據討論。對珍愛藻礁公投領銜人潘忠政稱藻礁被傷害，屍體碎片在岸邊等相關指控，中油強調，並非事實，且誤導社會卻稱政府的澄清是騙，顛倒是非莫此為甚。

潘忠政稱海岸上的礁石碎片是三接工程造成，且過去從未看過類似碎片，中油澄清表示，2019年時，三接海域尚未施工，G1區就有滿地礁石碎片。潘忠政所稱的海岸礁石出現時，中油也邀請專家勘查，檢視碎片內容後發現，包括蟹貝類骨骼、岩屑等，礁塊的是圓滑的，代表磨損已久，並非近期施工造成的損傷，而是海岸邊的氣候、風浪擾動造成。

中油指出，三接沒有蓋在藻礁上，外推方案因為水深已夠不會浚挖，潘忠政卻又稱未來還要浚挖，實在令人遺憾。2015年時的232公頃方案把藻礁區用水泥完全填掉。外推後使用讓水流開放的棧橋，正是為保護藻礁，避免藻礁受影響，潘卻反指棧橋傷害藻礁，這是倒果為因。