42歲黃姓男子擔任詐騙集團車手，臨櫃提款遭警方逮捕。（永和警分局提供）

42歲黃姓男子到新北市永和區中國信託雙和分行臨櫃欲一次提領244萬元，謝姓行員仔細看看存款簿已經10幾年沒交易紀錄，驚覺帳戶突然有大筆金額匯入有異，立刻通報警方，警方到場時黃嫌還想裝傻，說是投資生意的，才需要這麼多錢，直到銀行確認有人受害，警方立刻將黃嫌逮捕。

警方表示，上月30日下午2時許接獲中國信託雙和分行行員來電，有一名黃姓男子欲臨櫃提領新台幣244萬元，行員覺得該帳戶已經10多年沒有交易紀錄及匯入金額有異，一方面與黃男周旋，一方面請同事趕緊通報警方。

警方抵達現場後，黃男見員警到場時顯得更為緊張，眼神開始閃爍且緊張的「吱吱嗚嗚」回答不出個所以然來，遲遲無法交代提款原因及帳戶的金錢來源，經警方查證黃嫌所持有之中國信託帳戶已遭設定為警示帳戶，將黃嫌帶返派出所釐清案情。

經警方致電匯款帳戶銀行聯繫被害人61歲陳姓男子，陳男向警方表示近期確實於某網站上進行大金額投資，並將款項匯入指定帳戶，警方告知陳男被騙了，這時陳男才恍然大悟，感謝警方將錢攔阻，全案依詐欺罪將黃男移請偵辦。