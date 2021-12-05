動保志工4日探視闖禍的比特犬後，在臉書寫下「當天到底怎麼了」一文，引發大批網友分享並到屏東縣長潘孟安臉書為狗請願，紛紛聲援比特犬不應被人道處置。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

動保志工4日探視闖禍的比特犬後，在臉書寫下「當天到底怎麼了」一文，引發大批網友分享並到屏東縣長潘孟安臉書為狗請願，紛紛聲援比特犬不應被人道處置。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東春日鄉發生比特犬咬死3歲男童憾事後，該犬目前被送至動物收容所，等待檢察官決定牠的命運，可能遭到安樂死。而動保志工4日探視該犬後，在臉書寫下「當天到底怎麼了」一文，引發大批網友分享並到屏東縣長潘孟安臉書為狗請願，紛紛聲援比特犬不應被人道處置。

顏姓動保志工在臉書寫下，「第一次見面，就這麼塞奶（台語，撒嬌），當天到底怎麼了，你會咬三歲小孩啊」，還附上她探望該闖禍比特犬的影片，當中可見到該犬不僅無攻擊性，還與人相當親近，不時蹭向志工討撫摸，而不少網友見到該貼文後，也同情心大爆發瘋狂轉傳分享，甚至到潘孟安臉書請願。

網友在潘孟安的臉書寫下不少為比特犬請願的字眼，如「不要安樂死比特犬」、「牠是無辜的」、「第一次見陌生人就這麼撒嬌的狗，怎麼會無故咬死人」、「狗狗不會說話，難道就把整件事錯怪在牠身上嗎」、「有陌生人靠近，牠只是單純想保護自己的家，哪裡錯了」等。

其實案發後不久，即有不少愛狗人士在網上為比特犬請命，他們認為，該犬有用鏈子拴住，並飼養在固定處所，飼主為何還要負責？但反方則指出，比特犬有如無差別的攻擊凶器，應該要養在籠子內。此外，還有網友指出，男童家屬更要負責，怎可放任小朋友接近猛犬，難道此舉未違反兒少法？

對此，屏縣府社會處指出，經調查，男童母親要外出時，有交代家中其他成人看顧孩子，同時也有把紗窗門關好，所以初步評估，男童母親與同住家人都有盡到防護措施，未有違反兒少法情形，而縣府會持續輔導該家庭走出悲傷，以及協助喪葬、法律扶助等事宜。