民進黨桃園區市議員5日在永康公園舉辦4大公投說明會，行政院長蘇貞昌到場宣講，他除了大力誇讚自己擔任行政院長時期的政績及民進黨政府所施行的各項政策成果外，大批國民黨利用4大公投來亂，人民要睜亮眼睛不要被欺騙，不能讓國民黨再亂下去。

蘇貞昌在宣講時大力宣傳民進黨執政政績，包含防堵非洲豬瘟在台擴散，還有守住新冠肺炎防線，經濟成長也到了11年的新高，另外還有育兒及長照政策等。他也痛批，如果國民黨不同意各項政策，法案送到立院審預算時可以刪除，但是國民黨只會丟水球、灑麵粉，還將豬內臟丟在國會殿堂丟臉丟到國外，所以不能再讓國民黨亂下去，4大公投就是國民黨用來亂台灣。

蘇貞昌也說自己講了60場次說明會，要求台下的行政院發言人羅秉成上台宣講，換他坐在舞台底下為羅鼓掌。羅秉成說，重啟核四花了3000億重啟拼裝車，政府若要續建投入預算是無底洞，公投是錢坑公投，朱立倫擔任新北市長也反對核四，現在當黨主席卻說要重啟核四，公投選票是決定政府的政策，會影響後代絕對要投不同意票。

他也說，三接是在馬政府時期決定，蔡政府縮小開發面積只剩23公頃，藻礁保護的到也能獲得發電穩定，環保和發電雙贏；全世界109國家進口萊豬，萊牛在台灣也沒事，要不要進口是進口商決定，要不要吃是人民決定，這項公投關係到台灣的經濟發展，公投要投下不同意票。而公投綁大選之亂所有台灣民眾都經歷過，所以更要投下不同意票，讓亂象不再重演。

民進黨副祕書長林飛帆則說，距離投票日只剩下兩周時間，還是有許多民眾不知道公投時間，去年民眾817萬票選出蔡英文總統連任，因為人民肯定蔡政府的眾多政策，這次公投498萬票就會通過，呼籲民眾一定要站出來投票，要協助民進黨守住國家政策，不能枉費過往用心努力的心血成果。