新變異株Omicron至少已在美國十餘州出現蹤跡，高盛表示，Omicron變異株蔓延將對美國經濟成長造成溫和拖累，因此下調今明兩年美國經濟預期。高盛4日報告，將美國今年經濟增長預測由4.2％降至3.8％，明年經濟增長預測由3.3％下調至2.9％。
這個周末，紐約州、麻州、康乃狄克州和華盛頓州、紐澤西、喬治亞、賓州、馬里蘭等8個州均報告首例Omicron變異株。
另外，密蘇里、內布拉斯加、明尼蘇達、加州、夏威夷、科羅拉多和猶他州也有案例現蹤。
新變異株Omicron至少已在美國十餘州出現蹤跡，高盛表示，Omicron變異株蔓延將對美國經濟成長造成溫和拖累，因此下調今明兩年美國經濟預期。高盛4日報告，將美國今年經濟增長預測由4.2％降至3.8％，明年經濟增長預測由3.3％下調至2.9％。
這個周末，紐約州、麻州、康乃狄克州和華盛頓州、紐澤西、喬治亞、賓州、馬里蘭等8個州均報告首例Omicron變異株。
另外，密蘇里、內布拉斯加、明尼蘇達、加州、夏威夷、科羅拉多和猶他州也有案例現蹤。
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