新北市府中15今（5日）舉辦10周年館慶記者會。（文化局提供）

新北市府中15今（5日）舉辦10周年館慶記者會，特邀重量級資深音樂人林強演出電影音樂會，此外也設計「10周年特展回顧AR Show」，邀請民眾到現場用AR的方式猜歷年經典特展，藉由影像、音樂與科技的結合，宣示未來將強化互動、沉浸、跨域多元的影像藝術形式，並以「跨越10年，無限未來」為理念，成為新北市首屈一指的影像藝術推廣中心。

新北市文化局副局長于玟表示，新北市政府為打造新北市五條美學廊帶，致力於讓府中地區展現新的城區風貌。府中15成立10年來入館人次已突破200萬人，除了致力於影像藝術的推廣與發展，每期都精選各式紀錄片、藝術電影等影展放映，還舉辦各種影視展覽，開發多元體驗課程，成為新北市民認識電影、動畫及紀錄片的好去處。今日特別選在10周年之際，邀請金獎音樂人林強舉辦電影音樂會，精選《刺客聶隱娘》和《天注定》等獲獎影片，讓影像與音樂重新結合，期待通過影、視、音的跨域合作，呈現影像藝術的多元可能性，打造全新的場館印象。

館慶當日也邀請到新銳導演王希捷，從影10年的她今年即將推出首部劇情長片《一家之主》，在電影上映前特別安排在府中1510周年舉辦特映會，象徵一起帶著10年成長的養分，邁向影像的下一個紀元。此外，為回顧10年成果，府中15特別精選10檔經典影像展覽舉辦「10周年特展回顧AR Show」，民眾透過館舍現場的圖像和文字提示，再用手機AR軟體掃描就可以重溫經典展覽時刻。

文化局表示，影像是未來溝通與呈現藝術的重要模式，為了因應時代的轉變，更聚焦新的展演形式與服務，府中1510周年除了一系列電影及展覽相關活動，也特別企劃12／11、12日為期兩日辦理「為未來設計工作坊」，邀請對創新服務設計、藝文場館營運有興趣的青年民眾一起來規畫下一個10年的「府中15」，希望透過眾人的集思廣益，讓府中15未來10年的展覽及放映、教育推廣、行銷能夠更加契合當代影像發展及民眾需求。