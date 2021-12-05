琉球迎王4日展開祈福遶境，水仙宮在上科迎王全程使用環保餐具，而這科雖因疫情改用一次性餐具，但做足垃圾分類還透過記錄為之後的改善、規畫做準備。（謝佳潾攝）

琉球迎王4日展開祈福遶境，水仙宮在上科迎王全程使用環保餐具，而這科雖因疫情改用一次性餐具，但做足垃圾分類還透過記錄為之後的改善、規畫做準備。（謝佳潾攝）

琉球迎王4日展開祈福遶境。（謝佳潾攝）

琉球迎王4日展開祈福遶境。（謝佳潾攝）

琉球迎王4日起展開為期4天祈福遶境，當中標榜「環保宮」的水仙宮在上科迎王全程使用環保餐具，備受好評，而這科雖因疫情改用一次性餐具，但初衷不忘，除做足垃圾分類還透過記錄為之後的改善、規畫做準備，新穎作法再受肯定。

疫情除影響琉球迎王延至12月登場外，也影響水仙宮落實環保行動的作法，為防止疫情擴散、確保飲食衛生安全，在琉球首間環保旅店「正好友」的媒合下，與高雄科技大學工業設計系合作推出「記錄性質回收計畫」，透過使用一次性餐具來記錄迎王所產生的垃圾量，進而依此數據改善問題。

工設系老師葉恒志指出，其實一次性用品的材料沒有問題，有問題的是使用者習慣及後續處理，換言之，一次性不是不好，而是該如何使用，恰巧這科迎王因疫情有了做記錄的契機，大家雖有不亂丟垃圾的觀念，卻沒意識到自己造成多少垃圾，因此盼藉記錄並以視覺方式呈現，提高大家對環保的重視度。

葉恒志與16名學生在玻璃、鐵鋁罐、寶特瓶、紙容器等4大類常見回收分類看板上，特地標出「回收細節」，如紙容器除要沖洗擦拭外，還要拆除封膜等不屬於可回收的垃圾，且要壓扁容器才能回收，最後還有一塊統計看板，記錄4天遶境所產生的垃圾量。

「正」老闆蔡正男也參與回收記錄，他說，有數據才能做調整比較，水仙宮雖是小示範點，但他的記錄可提供大型活動參考，甚至可能變成迎王祭典的展出，如迎王時可能出現哪些特別的垃圾、食物，藉此吸引大家了解這個問題，同時也提出方式改變。

回收看板上以小琉球最著名的綠蠵龜為主設計，成功吸引大小朋友注目，記錄團隊非常期待4天下來的結果。