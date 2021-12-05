俊昊（右）入浴戲令觀眾看得臉紅心跳。（friDay影音提供）

改編自高人氣同名小說的韓國古裝劇《衣袖紅鑲邊》由「2PM」俊昊與李世榮主演，開播後好評不斷，劇情在充滿粉紅泡泡的同時亦是暗潮洶湧，最新第8集在韓收視來到10.5％，創自身新高，2人近日也接受專訪向台灣觀眾問好。

俊昊透露最令自己印象深刻的橋段，是在第6、7集中，令觀眾看得臉紅心跳的半裸沐浴戲，因為他飾演的是王，不能讓人看到衣衫不整的模樣，所以沐浴時身上還披了浴袍，再加上大浴池裡灑滿了玫瑰花瓣、又是在宮女們的服侍下沐浴，當天的所有一切都讓自己感到很陌生，而且大概有10幾個小時都是泡在水裡，因此印象真的很深刻。

被問到拍攝該劇做的特別準備時，俊昊先是爆料李世榮有刻意增重，自己則是為了飾演冷酷嚴苛的君王而刻意減重，由於戲劇尚未殺青，兩人目前也都還在控制、維持著體重。李世榮則透露俊昊其實原本是左撇子，但在劇中必須用右手吃飯，所以下了很多功夫改過來，不過俊昊又能用右手拿毛筆寫字，可見他的左右腦都很發達、聰明。

此外，李世榮還表示俊昊的角色在原作中面對愛情雖然相當自制，但又會給人緊張感，稱讚男方在這部分表現得很有魅力；且自爆其實在當初確定將由俊昊擔任男主角後，就一直都很想見面，但俊昊當時正忙著準備2PM的新專輯回歸，後來真的在讀本會上初次碰面了，還因為太開心而主動裝熟。該劇每週六、日friDay影音與韓國同步跟播中。