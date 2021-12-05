金門家扶中心今天舉辦寒冬送暖園遊會，歡迎更多人加入愛心行列。（金門家扶中心提供）

塔山電廠薩克斯風社今天在家扶中心寒冬送暖園遊會中，也協助募款現金和兌換券共8000餘元。（台電塔山電廠提供）

金門家扶中心編號第0001號的首位助養人前金城鎮長許金象，今天在家扶中心寒冬送暖園遊會接受表揚，感謝他35年來愛心不曾間斷，將關懷和溫馨傳遞到社會各個角落。

許金象回憶，早期家扶中心四處租住服務處所，最後落腳在目前的縣府社會處旁1排尚未改建的矮房內，他聽說家扶中心招募弱勢兒童助養人，即率先號召朋友加入助養人行列，一晃眼就是35年，看到很多小朋友自立自強，也能回饋家扶大家庭，感到非常欣慰。

家扶中心扶幼主委李根遠表示，許金象曾擔任金門結束軍管後的第1、2任民選金城鎮長，推動鎮務成果有目共睹。他也曾任金城鎮代表會主席、許氏宗親會理事長、紅十字會總幹事，以及全縣歷任鄉鎮長協會監事等職務。

該中心主任李桂平也說，許金象從1986年11月起捐助兒童助養費至今，35年來未曾間斷。後來也曾擔任家扶中心扶幼委員會主委，目前仍為金門家扶中心顧問，持續關心家扶中心的兒童福利工作的推動。

金門家扶中心表示，每月只要新台幣300元即可加入助養人的行列，可透過郵局或信用卡轉帳，歡迎大家一起來。洽詢專線：082-326139。