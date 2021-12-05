台中第二選區立委補選熱戰，國民黨候選人顏寬恒日前出席說明會，會場提供炒米粉餐點，為此檢警大動作傳喚里長里民。前民進黨立委郭正亮認為，此舉可能會產生寒蟬效應，法務部應該制定一個共同標準來規範，不要擾民，他更指出，自己參選立委三次，也沒遇過選民同時被三個單位約談。

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中表示，林靜儀不是說，討厭那種靠餐會來辦的活動嗎？如果公投才是在談事情，四大公投大家談議題就好，為什麼要發便當？有些地方還有動員，動員沒發便當嗎？

郭正亮認為，應該用同樣的標準來檢視這些事情，而顏寬恒陣營方面的選民被調查，可能是因為除了米粉之外，還加了一兩個主菜，主菜超過價格。大家訂一個標準出來，賄選的標準是30元，但現在萬物齊漲，30元能請人家吃什麼？這就是簡單的便餐。

郭正亮指出，法務部還是就事論事趕快訂一個共同標準，不要去擾民，這次約談是非常奇怪的，「我自己選過三次，從來沒有遇到選民被三個單位同時約談」，且這可能會在選民中造成寒蟬效應。

郭正亮質疑中檢，為何不能只約一個地方，難道已經有查到什麼事證嗎？過去選舉都要辦桌，「上6、7道菜以上那種才會被抓」。