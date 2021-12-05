中央氣象局表示，未來一周天氣出爐，前半周北台灣稍涼，明天周一水氣多、降雨最明顯，且集中在迎風面的東半部及桃園以北，周二至周三東北季風增強，又有冷空氣來襲，北部、東北部氣溫會下降1、2度，後半周整體氣溫將緩慢回升。

未來一周天氣，前半周北台灣濕涼，東半部有短暫雨西部晴。(圖/氣象局)

明天(6日)，為本周水氣最多的時候，宜蘭、基隆北海岸、大台北雨勢較明顯，桃園及花東多雲有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，雖然台灣附近冷空氣減弱，但各地深夜及清晨仍冷，低溫約15~17度，中南部日夜溫差相當大。

5至6日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二、周三(7日、8日)東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，主要影響的區域為北部及東北部，這些地方溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，其他地方變化不大；迎風面降雨減少，剩下大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四至下周日(9日至12日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。13日至15日東北季風有再稍微增強的趨勢，北部及東北部天氣轉涼，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；冷空氣南下的時間及影響的程度仍有不確定性。