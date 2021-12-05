蔡英文設下目標：希望跟歐盟洽簽雙邊投資協定。擷取總統府錄影畫面

蔡英文總統今晚以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合總會110年年會」致詞表示，台灣在再生能源以及半導體產業等各領域，都能跟歐洲各國有更多的合作交流。目前歐盟是台灣最大的外資來源。「我們也設下目標，希望跟歐盟洽簽雙邊投資協定，來深化經貿夥伴關係」。

蔡英文在致詞時首先感謝台灣鄉親們在歐洲展現「Taiwan can help」的精神，因為有大家用心的付出，台灣和歐洲的互動交流，才能越來越緊密。

在歐洲，12月是親友團聚，互相表達感謝和祝福的季節。她肯定歐台會舉辦這場年會，不但是入境隨俗，而且克服了疫情的挑戰，真的是非常有意義。

她也感謝台灣鄉親，透過贈送防疫物資、分享防疫經驗，在歐洲展現「Taiwan can help」的精神。「我也要告訴大家，各位多年來做的國民外交，成果已經漸漸展現」。

蔡英文列舉，今年以來，我們在台灣接收到越來越多歐洲朋友的支持。包括立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭捐贈疫苗給台灣，還有近來荷蘭公開聲援台灣參與國際刑警組織。

她說，就在上個月，歐洲議會史上第一次派遣官方代表團訪問台灣。除了這個訪團關注的假訊息、民主韌性議題，她相信，台灣在再生能源以及半導體產業等各領域，也都能跟歐洲各國有更多的合作交流。尤其，目前歐盟是台灣最大的外資來源。「我們也設下目標，希望跟歐盟洽簽雙邊投資協定，來深化經貿夥伴關係亅。

她感謝在歐洲各國的僑民，因為有各位用心的付出，台灣和歐洲的互動交流，才能越來越緊密。「我也要拜託大家，繼續協助台灣走向國際，我們一起為壯大台灣來努力亅。