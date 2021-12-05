逢甲大學EMBA捐贈百萬做公益，逢甲大學董事長高承恕（左起）、逢甲EMBA校友會理事長郭國輝、逢甲EMBA院長林豐智5日出席產業愛心博覽會，實踐大學社會責任計畫核心價值。（盧金足攝）

逢甲大學EMBA校友會歲末寒冬之際，辦理盛大的愛心博覽會，一起行公益、做好事，為弱勢注入溫暖。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，逢甲大學是頂尖大學，尤其EMBA栽培非常多優秀的經營管理人才，對拚經濟非常有幫助。（盧金足攝）

今年是逢甲大學創校60周年、EMBA成立20周年，EMBA校友會5日在台中市府廣場舉辦「2021菁英大會師-產業愛心博覽會」。台中市長盧秀燕出席表示，逢甲大學是頂尖大學，尤其EMBA栽培非常多優秀的經營管理人才，對拚經濟非常有幫助；校友舉辦盛大的愛心博覽會，一起行公益、做好事，為弱勢注入溫暖。

逢甲大學董事長高承恕表示，逢甲大學為中台灣孕育商業、科技及文化人才的搖籃，在此具有雙重意義的一年，菁英大會師響應教育部University Social Responsibility（USR）計畫，逢甲EMBA校友會理事長郭國輝率領服務團隊實踐大學社會責任計畫核心價值，透過人文關懷與協助解決區域問題，善盡社會責任，疫情衝擊全球，希望人人有行善之心，為社會帶來更多的溫馨，傳遞關懷的力量。

逢甲EMBA校友會理事長郭國輝強調，為了延續活動的意涵，主辦之逢甲大學EMBA校友會！亦廣邀在校生及畢業校友！全球上下全部一起動起來！一步一腳印、步步為愛心！將我們公益使命、宣掦起來、全球師生動起來，將逢甲人的愛與關懷、廣為散播出來、學生是學校、企業社會重要的資產、也是國家棟梁，關懷弱勢團體！是我們逢甲人的責任！

今天由逢甲EMBA校友會理事長郭國輝、榮譽理事長、副理事長、祕書長團隊代表捐贈百萬元社服金，給予十方社會福利慈善基金會中心、社團法人中華民國抉弱成長協會、台中市肯納自閉症基金會、彰化私立慈生育幼院、社團法人中華中華小腦萎縮症病友會、立達啟能訓練中心、信望愛智能發展中心、惠民盲校、微笑天使、啓明學校！熱愛生命文教基金會等團體！能為社會盡一點力量。

社會局表示，台灣女性平均一生要花10萬元購買衛生用品，為提升弱勢婦女福利服務與健康權益，社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供育有10至15歲女孩的特殊境遇家庭、兒少安置單位、弱勢家庭，還有弱勢婦女與新住民及其子女衛生棉，以減輕經濟負擔。

社會局感謝逢甲大學EMBA校友會率先響應，集結校友力量挹注經費，捐贈10萬元，更發起愛心捐款活動，募集百萬元幫助癌友和弱勢團體。

社會局指出，依媒體調查，台中市社福力今年排名六都第二，進步幅度第一，社會局長期補助在地弱勢團體及社福機構，推動多項福利措施。此次逢甲大學EMBA校友會串聯地方政府及產業資源，推動公益活動，期望號召更多市民朋友關懷弱勢團體，發揮愛心，持續傳遞關懷的力量，實現幸福台中。

逢甲大學EMBA校友會愛心捐款捐贈儀式今晚登場，由社會局長彭懷真代表受贈，並回贈感謝狀。

為表達對社會的關懷，逢甲大學在校生及畢業校友製作「拍出你的愛」紀錄片，記錄日常中各種愛的表現，如關懷社區老人、捐助偏鄉國中、陪伴教養院孩童出遊、反毒及淨灘行動等，影片除在晚宴現場播放，也發表至社群平台，藉由網路力量傳播美好的故事。

今日產業愛心博覽會，市長盧秀燕、社會局長彭懷真、都發局長黃文彬、教育局長楊振昇、經發局長張峯源、台中市工策會總幹事黃于珊，及逢甲大學董事長高承恕、校長李秉乾、副校長蕭堯仁、EMBA院長林豐智、校友總會總會長施鵬賢、市議員黃馨慧等均出席，共同響應愛心活動，一起看見台中的社福力。