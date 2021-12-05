有「宇宙最強」稱號的香港武打巨星甄子丹，和選美冠軍老婆汪詩詩結婚18年，育有一雙子女，大女兒甄濟如（Jasmine）下個月就要滿18歲了，不時會在社交網站分享生活的她，昨（4日）曬出美照，引來網友大讚越來越美。

照片中，Jasmine穿著一件細肩帶黑色洋裝，露出大片白皙肌膚，而裙子有流蘇、拼接設計，搭配腳踩綁帶式高跟鞋，提升整體的活潑感，加上她紮起頭髮，露出天鵝頸線條，整個人散發俏麗又不失高雅的氣質，展現小女人的一面。Jasmine曬美照的同時，還用英文寫下：「shall we dance?」吸引大批網友留言「Yes,we shall」、「很美」。

下月滿18歲的Jasmine，不只和汪詩詩臉蛋相似，也遺傳了媽媽的高挑身材，光腿長就有110公分，加上外型清秀，小小年紀曾被業界相中，多次登上時尚雜誌，輕鬆駕馭不同風格造型，完全不輸給名模媽，另外她也從小練琴學跳舞，美貌才華兼具。

而今年9月甄子丹過生日，Jasmine也曬出父女倆的合照祝賀，穿著低胸禮服的她散發小女人氣質，站在173公分的甄子丹身邊，看得出已經快和爸爸差不多高，愈來愈有明星光彩。