電動車大廠特斯拉（Tesla）推出兒童電動越野車Cyberquad，這輛供8歲以上兒童騎乘的電動越野車Cyberqaud for Kids，要價1900美元（約台幣5.3萬）。
根據特斯拉官網，這台四輪越野車Cyberquad，設計靈感出自Cybertruck，車身採全鋼架並裝有軟式坐墊，配備可調式懸吊系統、後剎車盤及LED車燈，動力來自鋰離子電池，最大續航力15英里，時速最高可達10英里（16公里）。
Cyberquad將於二到四周內開始出貨，但夏威夷、阿拉斯加及波多黎各不在配送範圍內。
電動車大廠特斯拉（Tesla）推出兒童電動越野車Cyberquad，這輛供8歲以上兒童騎乘的電動越野車Cyberqaud for Kids，要價1900美元（約台幣5.3萬）。
根據特斯拉官網，這台四輪越野車Cyberquad，設計靈感出自Cybertruck，車身採全鋼架並裝有軟式坐墊，配備可調式懸吊系統、後剎車盤及LED車燈，動力來自鋰離子電池，最大續航力15英里，時速最高可達10英里（16公里）。
Cyberquad將於二到四周內開始出貨，但夏威夷、阿拉斯加及波多黎各不在配送範圍內。
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