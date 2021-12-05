美國海軍近日宣佈要為P-8A海神反潛巡邏機加裝LRASM遠端反艦導彈，美國專家就此表示，中共海軍規模與數量令人生畏，此舉是為給他們的軍事規劃者製造些麻煩。而P-8A一旦裝備遠程反艦導彈(LRASM)，將成為F/A-18超級大黃蜂戰機和B-1B戰略轟炸機之外，第3種配備此一先進武器的平台。

《環球時報》引述《即時防務》（Breaking Defense）報導說，美國海軍日前宣布將於明年與波音公司簽訂合同，將遠程反艦導彈整合到 P-8A海神式反潛巡邏機。P-8A是具備監視能力和武器系統的多功能巡邏機，分析人士至於美軍為何要給這款飛機加裝遠端導彈，美國保衛民主基金會高級主管布拉德．鮑曼（Brad Bowman）表示，「從最廣泛的層面來說，這一切都是為了給中國的軍事規劃者們製造麻煩。」在談及美軍配備遠程反艦導彈的必要性時，他說：「這是因為我們將面對的對手海軍數量與規模都令人生畏。」

P-8A一旦裝備遠程反艦導彈(LRASM)，將成為F/A-18超級大黃蜂戰機和B-1B戰略轟炸機之外，第3種配備此一先進武器的平台。圖為F/A-18搭載LRASM。（圖／美國海軍）

報導說，P-8A反潛巡邏機將是第3款配備LRASM飛機，美國海軍的F/A-18超級大黃蜂戰鬥機和美國空軍的B-1B戰略轟炸機已經配備這一武器。美國海軍退役艦長傑瑞．漢德里克斯(Jerry Hendrix)說，升級P-8A的攻擊能力並不奇怪，P-8A及其前身P-3獵戶座巡邏機都配備過AGM-84魚叉反艦導彈，這是海上巡邏隊先前任務的自然延伸。他還表示，美國海軍應該增加P-8A的數量，這款巡邏機已於2021財年停止採購，目前在役的總數為128架。

不過，報導提到，美國海軍與空軍在對LRASM導彈早期測試過程中都經歷過硬體和軟體的問題，近年五角大廈首席武器測試官員也強調這些問題存在。美國分析人士表示，整合過程會遇到何種技術上的問題，現在還無法預料。

《環球時報》指出，P-8A目前是美軍對大陸進行抵近偵察的主力機種，在11月對大陸沿海派出的94架次偵察機當中，P-8A佔了近8成。11月29日中共海軍094核潛艇上浮航行台海時，美海軍也有1架P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽，行動期間最近距離中國大陸領海基線僅約15.91海里，刷新今年3月22日由一架RC-135U電子偵察機創下的25.33海里的紀錄。