台中市移民節慶祝活動，異國舞蹈表演贏得滿堂彩。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市慶祝移民節，5日在清水區港區藝術中心歡樂登場，今年以「傳達愛與感謝」為主題，規畫「新住民全家福照片傳愛」徵選活動，鼓勵新住民子女上傳全家福照片，寫下對家人愛的告白，並於今日舉行頒獎典禮。

副市長令狐榮達出席表示，受新冠肺炎疫情影響，讓家庭關係有了新的變化與挑戰，此次活動提供新住民子女表達愛與感謝的平台，透過愛的告白，表達愛的每一瞬間，同時感受台灣的溫暖。

令狐榮達說，隨著全球化發展趨勢，新住民人口日益增加，根據內政部統計，全國新住民人數近57萬人，台中市新住民人數則將近6萬人，為台中市社會、經濟及文化等面向帶來多元城市風貌。

市府全面推動各項移民輔導措施，協助新住民適應在地生活，打造台中成為幸福宜居城市。透過各項社會福利措施，建立完整照顧服務體系，進而提升新住民生活適應能力，讓新住民及其家庭融入台灣生活，並把台中當成第二故鄉。

疫情期間市府除全力防疫工作外，也提出多項紓困方案並積極振興經濟，今年台中購物節成績亮眼，活動已近尾聲，把握機會踴躍消費、登錄發票，有機會幸運中大獎。

民政局表示，今年活動並特別邀請來自加拿大的郭義雄全家擔任移民節活動大使，郭先生說，曾在加拿大駐台辦事處工作，和台灣結緣，與我國籍郭佳麗婚後育有一子一女。

郭義雄的兒子郭博淵日前代表勞動力發展署中彰投分署參加全國技能競賽的新職類「機器人系統整合」競賽，勇奪金牌佳績，女兒郭于萍則是2020台中市兒少代表及台中市青年模擬聯合國會議代表，也是1名youtuber，致力推廣台灣文化，對於此次能夠擔任活動大使，一家人都感到非常榮幸。

民政局指出，照片徵選活動共有49組參選作品，除由市民朋友投票選出最佳人氣獎外，由評審評選出8組入圍者，於今日頒獎表揚。

獲獎者表示，很開心能獲獎並受邀參加頒獎典禮，現場還能獲得專業攝影師拍攝的全家福照片、限量紀念小物及體驗「新」光大道，真的非常感謝市府的用心。

民政局副局長周瑺玫表示，活動除安排頒獎典禮外，戶外迴旋廣場還有街頭藝人表演、異國文化體驗攤位、全家福照片快拍等活動，透過精心設計的文化體驗活動，讓市民朋友對於新住民文化有更多的了解與認識，一同感受多元文化融合的美麗。