中信兄弟在總冠軍賽以直落4橫掃統一獅，也讓7名冠軍球員有機會抽空來到新莊體育館看比賽，賽前江坤宇、吳俊偉及陳文杰帶來「一心兄弟」演唱炒熱現場氣氛，但詹子賢講評時開玩笑說：「亂唱一通。」後來他解釋，「唱不出來，也沒有帶動球迷一起唱，沒什麼舞台精神，態度沒有拿出來。」
兄弟1日以5比0完封獅隊，奪下暌違11年的總冠軍，這是中信入主球隊後首冠、隊史第8冠，今天特別安排5名球星到新莊體育館，與同集團的籃球隊分享奪冠喜悅。
兄弟隊長王威晨說：「希望能把奪冠氣勢延續到籃球的大家。」江坤宇則把總教練林威助的語錄搬到籃球場，「霸氣、專注、態度，這個大家都知道。」
5人也分享奪冠感言，王威晨說：「現在回想起來還是相當感動，暌違很久的冠軍，也剛好是在我當隊長這一年拿下總冠軍，一切辛苦非常值得。」而獲選FMVP的詹子賢也分享奪冠後，釋放壓力後瞬間淚崩，「就看大家哭我就哭了，主要是心裡有一些畫面，想到一路以來的一些過程。」
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