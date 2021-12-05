在台積電確定落腳高雄煉油廠舊址之後，高雄市政府為了布局半導體產業聚落，打造南部半導體S廊帶，更逐步擴大半導體生態規模，爭取IC設計大廠群聯進駐高雄，並成功招手成大「智慧半導體及永續製造學院」，預定8日簽署協議書，補足高雄高階科技人才缺口。

高雄經發局5日表示，去年以來，台商回流投資，根據高雄經發局的統計，迄今累計招商投資金額已超過千億元，其中，又以半導體等高科技產業最多，近期不僅招來台積電打造南部半導體S廊帶最重要的一塊拼圖，更逐步擴大半導體生態規模，爭取IC設計大廠群聯進駐高雄。

高雄經發局指出，高雄提供優質投資環境，除推動既有產業朝向航太、醫材、海洋科技、以及循環經濟等高值化發展，也積極聯手中央政府打造南部半導體S廊帶及亞灣5G AIoT創新園區，未來，半導體產業布局將逐漸往南部移動，在高雄形成智慧製造、5G AIoT等產業群聚，成為全台最重要的高科技產業廊帶之一。

高雄經發局長廖泰翔表示，陳其邁市長上任以來推動四項優先政策，其中，產業轉型、創造就業兩大優先中，人才正是產業轉型的核心。因此，陳其邁市長親自率領高市府團隊，積極和日前成立「智慧半導體及永續製造學院」的成功大學，密切磋商，邀請進駐亞灣，盼借助成大的專業人才培育與研究資源，滿足高雄未來人才缺口，帶動產業轉型與發展。

廖泰翔透露，成大「智慧半導體及永續製造學院」預計12月8日簽署協議書，並於明年2月正式對外開課，將提供企業領袖智慧半導體及永續製造學院培訓班，打造知識與人脈交流平台，補足高雄高階科技人才缺口。

經發局表示，成大「智慧半導體及永續製造學院」係依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立，學位學程涵蓋半導體上、中、下游產業，藉由與頂尖企業共同辦學，將產學合作場域從實驗室延伸到企業，與企業共享專業師資，讓研究更貼近產業。