阿拉伯聯合大公國（UAE）在星期六與法國達梭航太(Dassault Aviation)完成購機合約，將購買 80 架飆風戰機第4代改進型，可稱為飆風F4戰機(Rafale F4。先前阿聯希望購買美國F-35戰機，但牽涉阿聯必須終結與華為的5G合約而遇到挫折，因此還未定案。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，兩國都相當重視這筆合約，因此法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，與阿布扎比王儲、兼阿拉伯聯合大公國軍事副司令阿勒納哈恩(Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane)都在場見證，當然主要簽約者是達梭航太首席執行長泰拉皮爾 (Eric Trappier) ，和阿聯經濟委員會首席執行官霍桑尼( Tareq Abdul Raheem Al Hosani)。

阿聯過去就是達梭航太的主要用戶，該國空軍機隊中的幻象2000-9購買了62架。這是他們第1次採購飆風戰機，同時也成為飆風F4型的第1個海外使用國。

除了這批戰機以外，阿聯還同意購買12架EC725「獰貓」(Caracal)軍用運輸直升機。法國表示，兩筆合約總價達到170億歐元，相當於5327億新台幣。

此次出售又突顯了阿聯軍隊的「裝備多元化」，該國的主力戰機除了前段說的幻象2000-9，還有數量更多的F-16E/F，總共78架。

此前，阿聯試圖購F-35戰機，而且也在2020年10月被美國國務院通過，總價戀104億美元，不過該交易還沒有定案。