民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，並限制其人身自由，震驚社會。林秉樞出事後曾向多人尋求救兵，而他1日被移送法院開羈押庭時，面對媒體除了提出3點聲明，三度道歉，還說「嘉瑜、小馬你們贏了！」資深媒體人黃暐瀚發現3大奇怪的地方，比如他自己想要求救，就可以找到很多名人。

針對林秉樞施暴案，黃暐瀚5日在政論節目《新聞大白話》中表示，他發現有3大奇怪的地方︰第一個奇怪的地方是，他自己想要求救，他可以找到很多名人；第二個，名人會幫他關說；第三個，整個過程當中，為什麼新北市地檢署法警願意讓他這樣慢慢的把話講完，還一邊走一邊講；一般常見的是只喊幾句。

黃暐瀚舉例表示，當年剛卸任總統的陳水扁被上銬帶走時，講不到1分鐘的話，特偵組上銬時，也不到10秒。但林秉樞卻可以對著鏡頭講完3分鐘，哪有這種事情？他表示，不知道怎麼回事？是有人交代嗎？還是當天突然很累了，所以就走慢一點，還是怕推擠到記者？

黃暐瀚認為，就算林秉樞有跟黨政高層有非常特殊的關係，相信他懂得那個分際，不會亂講話，即使有人跟他關係很深，甚至有金錢往來，他也不會說。因為他不說，才能保護自己的安全，所以他就只會咬高嘉瑜這件事情。不過，兩個禮拜以後，有更大的議題出來後，我們可能就會忘記這個議題了。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

★反霸凌專線：0800-200-885