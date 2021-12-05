民進黨立委高嘉瑜遭友人林秉樞施暴案事發後，再接連爆出網軍在PTT上帶風向等案外案，甚至傳出民進黨前立委段宜康為林秉樞施壓媒體，引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉則踢爆，林秉樞除了是新系外圍的人，更與高層的相關人士有過接觸。對此，前民進黨立委郭正亮直言，吳子嘉的爆料其實提到最核心的問題，他個人覺得，還有2件事值得深入追查。

《美麗島電子報》董事長 吳子嘉。(圖/本報資料照)

吳子嘉4日在其所主持的節目「董事長開講」踢爆，林秉樞背後的老大，就是民進黨新潮流系大老段宜康，他不但是新潮流的外圍，更與高層的相關人士有過接觸，國安單位的人是有在暗中保護林秉樞的，因此法院的檢索系統，才查不到林秉樞的20多項犯罪紀錄。

民進黨立委高嘉瑜。(圖/翻攝自 高嘉瑜 臉書)

對此，郭正亮5日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」直言，郭正亮，檢警辦這個案子，根本就不積極，可是為甚麼羈押？就是希望不要有新聞再爆出來，因為只要林秉樞對外講話，現在都會變新聞，因此，林秉樞接下來若被羈押兩個月，檢警當然不會讓他得到進一步的訊息，若外界想得知新的資訊只能自己抽絲剝繭。

郭正亮更坦言，吳子嘉問了最核心的問題，因為大家也確實看到，林秉樞很會經營人際關係，把妹只是表面上的一種，他一定有些關係是實際面是很有掌控力的，不然他不可能有辦法調的動段宜康，且郭正亮還聽說，段宜康在林秉樞母喪期間不只送蘭花，是做全程的，這實在不可思議，而且從詹宏志親自去告別式，可以推斷，林秉樞手上握有某些實際的關係或權力，從而讓其他人心生忌憚。

因此，郭正亮認為，整起案件有2個方向值得深追，第一，就是他與新潮流的關係，林秉樞帳戶有沒有新潮流下的單？郭正亮續指，外界現在還好奇的就是該帳戶的資金流動，金流去留方向是可以查的，可是，郭正亮認為，在1218公投之前，大家不會看到這些資料，但這卻是關鍵。

第二，吳子嘉稱林秉樞與高層相關人士有過接觸，郭正亮也不免懷疑，檢調大動作趕快將他收押，讓他兩個月不能對外發言，是否是因為再不押，他可能會把高層相關人士還有新潮流的事情講出來，講出來那都會變成天大的新聞，那公投還要不要討論了？

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