民進黨立委高嘉瑜受男友林秉樞施暴案，林男雖遭羈押，但事件持續延燒，傳出林男人脈極廣，PChome集團董事長詹宏志遭爆為林秉樞關說媒體，辭去國策顧問的職務；現在林母告別式的贈花球名單曝光，總共有8家上市公司、三立董事長、民視副董事長以及知名網紅「館長」陳之漢通通在列，讓網友忍不住直呼：全明星陣容！

在林母的告別式上，不僅許多政治人物到場，還有許多政商名流都有送花，引發社會關注。據ETtoday新聞雲報導，贈花球致意名單，上市公司列了8家，包括網路家庭國際資訊（股）公司（Pchome）董事長詹宏志、元大金融控股有限公司董事長暨全體員工、技嘉科技股份有限公司董事長、萬海航運股份有限公司董事、台灣水泥股份有限公司董事長、嘉澤端子工業（股）公司董事長與總經理、儒鴻企業股份有限公司董事長、承啟科技股份有限公司董事長。

另外還有兩家媒體高層，分別為三立電視股份有限公司董事長林崑海、民視電視股份有限公司 副董事長黃明展。成吉思汗健身集團執行長「館長」陳之漢也在贈花球名單上。另有立法委員、大學學院院長、系主任等人入列。

這份名單曝光，在PTT引發熱議，鄉民紛紛表示：「全明星陣容誰不跪？」、「真的是全明星」、「台灣價值明星隊」、「全明星告別式」「超精美的名單」、「扯爆了」、「這水真的好深」、「好大一串」、「好多人被騙喔好可憐」。