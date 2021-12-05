在Omicron變種病毒攻擊下，具避險意義的美元，走勢穩定甚至或將偏多。外商銀行財富管理分析，2022年的外幣投資規劃，第一季仍應以美元為主，但是市場預期美國及G10國家均面臨通膨問題，未來一年美元波動將更加劇烈，已跌破1.15技術支撐價位的歐元，對1美元最低來到1.12，投資人或能受惠小幅的反彈空間。

渣打銀行財富管理首席投資辦公室指出，2021年的主要貨幣走勢，美元原本僅區間波動，11月突破向上，美元指數來到新高的96.83，穩居全球市場領先指標角色，迫使歐元對美元快速下跌穿透1.15技術支撐位，美元對日圓亦升至5年新高。

基於美國聯準會的減購債券、OPEC＋調控國際油價等驅動因素，渣打銀行預示，美元會在未來2-～3個月繼續走強，尤其是對歐元和英鎊走強，鮑威爾領導下的聯準會甚至可能歡迎美元短期內維持強勢，如此般可以幫助抵消進口成本上升的壓力。

花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞分析，由於美國預期在明年6月首度升息，且全年升息幅度預計可達3碼，國際美元可望延續強勁走勢，人民幣表現也是相對強勁。至於歐元區因經濟復甦相對美國疲弱，歐元今年以來已從高點1歐元兌換1.234美元，下修至1歐元兌換1.12美元，預估呈現弱勢整理格局。

星展集團則預期，聯準會可能於2022年第4季展開升息循環，而在此之前，美元仍將維持升勢。然而，由於美國及G10國家均面臨通膨問題，星展認為未來一年美元波動將更加劇烈，而聯準會和其他主要國家央行也可能陸續推展貨幣政策正常化。

惟，星展提醒，2022年第4季到2023年，全球經濟同步且穩健的復甦，則可能促使美元逐漸走弱。展望2022年，星展仍認為美元是投資人應優先考慮持有及佈局之主要外幣。渣打銀行亦贊同，一旦短期通膨壓力消退，預計美元會在2022年2季結束前，開始走弱。

花旗(台灣)銀行財富管理亦認為，隨著Omicron 變種病毒出現，全球風險性資產波動性升高，為求避險，亦可適度配置日圓與瑞士法郎，以分散風險。