《鄭亦真辣晚報》

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，高嘉瑜的前男友馬文鈺指稱林秉樞遊走眾多政商名流，猶如台灣版「神鬼交鋒」。東華大學教授施正鋒質疑，目前林秉樞被收押，就是不要他講話，因為大家多多少少都有一些東西在他手裡，林秉樞若是把整個抖出來，大家就GG了，民進黨政權恐怕就會垮了。

施正鋒5日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，林秉樞有3個身分，第一個是恐怖情人；第2個是網軍，算是白手套或中盤商，第3個，這事件爆發的時間點，有一點奇怪 ，應該是某種情治單位，稱線民或佈建也好，因他跟各個派系都有在來往。施正鋒質疑他透過立委或政商等等，或公家機關、事業單位，接很多文宣等等的東西；而他們背後應該都有派系奧援，出事時會有大哥出來幫忙處理，就連企業界也出來幫忙打電話。

施正鋒接著表示，不過，他覺得重要性在情治單位，問題在，若是情治單位出來做這種政治偵防，不應該這個樣子。他覺得，這個部分目前是查不下去了，因為把林秉樞「放到裡面」，就是不要他講話，要「保護他」，維持某種恐怖平衡；目前高嘉瑜差不多是這個樣子，林秉樞也不講話了。因為大家多多少少都有一些東西在他手裡，若整個抖出來，大家就GG了，民進黨政權恐怕就會垮了。所以目前處理到這樣，就要開始處理公投了。

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