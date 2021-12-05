110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第2階段預賽，5日壓軸的地主義守益大學、台灣藝大一戰，打出讓現場球迷血脈賁張的精彩好球，雙方各有領先，讀秒階段台藝大陳宏恩、余維豪連續得分，幫助台藝大要回領先氣勢，順勢以92比89力克義大，在本階段預賽笑納3連勝。

此役台藝大主力曹薰襄左、右腳都受傷，但有隊友跳出來，例如畢業自HBL名校松山高中、南非籍的大一菜鳥喬納森，投進5記三分球、搶下22分，新外籍生阿拉薩兩度演出雙手爆扣，貢獻21分、19籃板，大二後衛余維豪18分，台藝大教頭葛記豪指出，雖然曹薰襄受傷，但其他隊友跳出來，過去在松山主打內線的喬納森轉型成功，可以拉到外面提供外線火力，這場勝利是贏在團隊。

義守大學在下半場面臨最多15分落後下還能追上，總教練謝玉娟和教練廖哲億都肯定球員鬥志、拚勁，謝玉娟說：「這個學年賽季我們也走了4個球員，其中3個是主力，可以在落後下還打得這麼勇敢，球員表現很棒了，特別是大一的余祥平也有一波連續得分，打出初生之犢不畏虎的氣勢。」

廖哲億補充，球隊現在是五小陣容，場上全員努力衝搶，希望可以多爭取到進攻籃板獲得更多進攻機會，可惜還是漏了幾個，被台藝大阿拉薩撿到並灌籃，防守上邱子軒也因為犯規麻煩，後來在防守上的強度也沒有上半場高，是要提醒的地方。

義守5名球員得分雙位數，本季提升三分能力的劉承彥也投進5記三分球、進帳24分，並有5次抄截，關鍵時刻打出身價的余祥平贊助16分，邱子軒13分、7籃板。

台灣藝大喬納森22分，3分球5投中5。（大專體總提供）

演出灌籃美技的台灣藝大阿拉薩21分、19籃板。（大專體總提供）