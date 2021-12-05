逢甲大學EMBA校友年度盛事「菁英大會師」5日盛大登場！今年欣逢逢甲大學創校60週年、EMBA成立20週年，特別號召60家菁英校友企業，在台中市社會局協助下，於台中市政府廣場聯合舉辦「產業愛心博覽會」，許多企業校友到場相挺，場面顯得溫馨熱鬧；逢甲大學EMBA校友會第20屆理事長郭國輝代表捐贈百萬給公益團體，讓整場活動別具意義！

值得一提的是，由於郭國輝本身也是日寶建設董事長，產業愛心園遊會號召台中建築相關企業與校友贊助設攤，包括逢甲EMBA校友會前理事長－麗明營造董事長吳春山、富旺開發董事長林正雄、親家建設董事長張鈞豪等業界代表，今日均到場力挺愛心活動。

台中市長盧秀燕受邀出席表示，逢甲大學是頂尖大學，尤其EMBA栽培非常多優秀的經營管理人才，對拚經濟非常有幫助；校友能於歲末寒冬之際，辦理盛大的愛心博覽會，一起行公益、做好事，為弱勢注入溫暖，相當有意義。

逢甲大學為中台灣孕育商業、科技及文化人才的搖籃，在此具有雙重意義的一年，菁英大會師響應教育部USR計畫，郭國輝與秘書長陳韋宏率同服務團隊，實踐大學社會責任計畫核心價值。

逢甲大學董事長高承恕表示，逢甲大學EMBA校友會每年透過舉辦不同類型的活動，聚集各產業翹楚的校友一同共襄盛舉，今年藉由產業愛心博覽會的機會，發揮共同回饋社會的力量，希望能夠照顧更多台灣人民，匯聚大家的力量，創造出一個健康的社會，「就像今天冬天溫暖的陽光，照亮著每個人的心。」

逢甲大學EMBA院長林豐智表示，逢甲EMBA成立20年來共有近4000名校友，而校友會每年都會舉辦主題性活動。今年校友會因為感受到疫情不僅對產業界造成衝擊，弱勢團體募款更加不易，因此舉辦產業愛心博覽會募款贊助，讓今年的主題活動顯得更具意義！

郭國輝指出，逢甲校友為各行各業的菁英，每年在這個時刻，都會齊聚一堂近距離交流，今年同時也一同慶賀逢甲大學60週年，極具意義。

郭國輝進一步表示，希望透過人文關懷與協助解決區域問題，善盡社會責任．逢甲大學取之於社會，用之於社會的行動，不僅發揮產官學的合作效益，更結合愛心捐助活動，帶動與會者一同發揮愛心，讓良善的行動持續傳遞關懷力量。

尤其，在疫情嚴重影響之下，各公益組織的善款補助都大幅減少，今年的菁英大會師，郭國輝率先捐款響應，號召逢甲校友結合公益活動，將逢甲人的愛與關懷、廣為散播出來。郭國輝說，學生是學校、企業社會重要的資產，也是國家的棟樑，「關懷弱勢團體，是我們逢甲人的責任！」

郭國輝今天代表校友會捐贈百萬社服金，給十方社會福利慈善基金會中心、中華民國抉弱成長協會、台中市肯納自閉症基金會、彰化私立慈生育幼院、中華中華小腦萎縮症病友會、立達啟能訓練中心、信望愛智能發展中心、惠民盲校、微笑天使、啟明學校、熱愛生命文教基金會等公益團體。

另為延續活動的意涵，逢甲大學EMBA校友會也廣邀在校生及畢業校友一起動起來，特別製作「拍出你的愛」紀錄片來響應活動。校友會鼓勵大家以手機、相機記錄日常之中各種愛的表現，如關懷老人、捐助癌友、陪伴教養院的孩童出遊、反毒及淨灘行動等，表達出對社會的關懷，甚至是對地球的愛。

這些影片也將發表至youtube，使美好的故事藉由網路力量無限傳達，讓與會來賓看見逢甲EMBA學生的各種善行，也讓愛的種子深植每個人心中。