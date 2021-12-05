澳洲衛生部長韓特5日宣布，藥物管理局臨時性批准輝瑞的新冠疫苗，可向5歲到11歲間孩童接種，預計會從明年1月10日開始施打。

他強調這是經過謹慎和徹底評估後才做出決定，認為給這年齡層孩童接種新冠疫苗是安全而有防護力。