澳洲批准輝瑞疫苗 可為5歲到11歲間孩童施打 20:382021/12/05 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衛生部長韓特5日宣布，藥物管理局臨時性批准輝瑞的新冠疫苗，可向5歲到11歲間孩童接種，預計會從明年1月10日開始施打。 他強調這是經過謹慎和徹底評估後才做出決定，認為給這年齡層孩童接種新冠疫苗是安全而有防護力。 美國Omicron確診逾20例 佛奇：進入社區感染 宮廟大方送 屏東打莫德納爽領500元 最美皇后秦嵐素顏亂髮照曝光 洩42歲真面目連體重也公開 澳洲批准5至11歲接種新冠疫苗 明年1月起施打 #孩童 #歲間 #施打 #新冠疫苗 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北車站打莫德納送全聯100元禮券 限這5天 14:172021/12/05 生活 東南亞疫苗接種趕進度 04:102021/12/05 專題周報 龍騰生技 聚焦疫苗檢測應用 04:102021/12/05 企業經營 夫妻謊稱「黃卡遺失」騙打8劑疫苗 北巿衛生局揭漏洞 13:352021/12/05 生活 新北歡樂耶誕城設機動疫苗接種站 隨到隨打 15:262021/12/05 生活 法千萬人打滿3劑疫苗 單日新增病例仍飆破5萬 14:272021/12/05 國際 辣妹慫恿投資比特幣一招唬弄18歲男 警一看不得了 15:032021/12/05 社會 接種疫苗送「500元現金＋優惠券」屏縣府一招提高打氣兼買氣 17:532021/12/05 生活 花蓮遠百設疫苗快打站 隨到隨打還送日本蜜富士蘋果 16:452021/12/05 生活 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 3大災難引爆 美股狂殺一片 台積電ADR又慘了 - 財經 比特幣殺20％ 美股天黑…明台股會怎樣？專家解密2大隱藏訊號 - 財經 16檔多頭部隊 領攻萬八 - 財經要聞 - 工商時報 力積電中籤下周掛牌要賣？專家喊這數字：砍太早會捶心肝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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