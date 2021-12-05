成長於單親家庭的陳妍安，現在就讀國中一年級，深感擔任貨車司機的父親工作辛勞，一下課即騎著腳踏車馬上返家，完成功課後就開始做家庭手工，剪茄芷袋線頭，熟練的摺疊綑綁。陳妍安表示，要用自己的能力一起為家庭付出，期待能與爸爸走出幸福的未來。

家住台南市白河區的陳妍安，父母在她未上小學前離異，姊弟倆由父親撫養。其父擔任貨車司機，為了增加收入，除了開貨車，其他空檔就務農，種植玉米、荷花。妍安從小就帶著弟弟跟著阿嬤剝蓮子，蓮藕收成時，大人在前面挖，小孩在後面撿，妍安也會幫忙做家庭代工，剪茄芷袋線頭。

妍安生活非常節儉，沒有太多物質要求，手機都是接收爸爸的舊手機，直到國中才獲得一隻全新的手機，妍安代工的錢也都存著當家庭基金，希望暑假時等爸爸有空帶全家一起去旅遊。

陳妍安家從她國小二年級時就接受家扶基金會扶助，北台南家扶志工徐佳怡說，妍安自小品學兼優，生活、功課非常有自律，不用家長操心，而且十分有時間管理觀念，功課做完了就幫忙代工，分擔家庭經濟壓力。

北台南家扶表示，家扶不僅給與受扶助家庭經濟協助，也關心受扶助孩童課業、生活、親子關係，妍安一家感情好，與父親一起努力突破經濟困境，因此推薦她接受孝悌兒童表揚；妍安也很有上進心，感謝一路支持她的善心人士，尤其是國文老師對她的照顧，讓她立志未來要當一個給人溫暖老師。