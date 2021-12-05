金門籍王姓台商在大陸新疆開設的廠房，遭當地政府以違法為由無預警拆除，他今天向跨海宣講四大公投的副總統賴清德陳情，希望政府想辦法幫忙解決。

王姓民眾說，他到新疆從事綠能環保科技業，國台辦和地方政府單位都非常歡迎，讓他順利取得50年的土地使用權，但至今還用不到10年，才新蓋3年左右的廠房就在11月22日遭到當地政府以「違法」為由逕行拆除，讓他平白蒙受巨額投資損失。

他還表示，因為金門小三通暫停，他在回到金門後，再也沒回去新疆，聽到廠房遭拆除的事，只能在金門乾著急，現在若循大三通途徑搭機到大陸，也要面臨先被隔離檢疫的問題，一時求助無門，真的不知如何是好，只能請政府出面幫忙解決。

王姓台商拿出陳情書，一時讓隨扈有些緊張，原本已結束宣講，準備搭車離去的賴清德發現人群騷動，再回頭耐心聽他講完事情原委，對他的處境十分同情，當場表示將轉交陸委會等單位，看看有無解決的辦法。