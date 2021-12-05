台中購物節從10月10日開跑以來，拚經濟買氣強強滾，登錄消費金額截至4日突破240億元大關，APP下載量也高達106萬次，再創新里程碑。台中購物節代言人之一的姊姊謝金燕5日特別現身，與市長盧秀燕「雙燕」合體宣傳購物節佳績，並加碼抽出兩位百萬現金得主。

台中市長盧秀燕、代言人謝金燕及其他與會來賓一起敲下冰磚，慶祝今年台中購物節突破240億大關。(圖/中時新聞網攝)

「屢創高峰！」盧秀燕表示，台中購物節至今已舉辦3屆，第1屆登錄消費金額25億元，當時已是全國第一；第2年登錄金額多3倍，高達90億元；沒想到第3屆台中購物節的活動時間還沒有截止，已突破240億元。

盧秀燕指出，先前即預告台中購物節消費若破200億元，將請謝金燕為市府抽出加碼百萬大獎，這也是她今年度唯一次公開露面，特別獻給台中購物節。

台中購物節登錄消費金額破240億元，市長盧秀燕5日攜手代言人謝金燕抽出2名百萬得主。(圖/中時新聞網攝)

「很開心擔任代言人！」謝金燕說，很久沒與大家相見，今年也沒有規畫唱跨年晚會，期盼疫情趕快退散，恭喜台中購物節能有這麼好的成績；她透露，來抽獎前已先在台中住了一晚及購物消費，獲悉很多歌迷參加台中購物節，並且抽中5000元。

台中購物節大手筆抽現金，吸引全台民眾到台中購物，人潮帶來錢潮 ，盧秀燕、謝金燕及市府局處首長、市議員等人一起敲下冰磚，慶祝台中購物節突破240億大關，隨後抽出加碼抽的兩位百萬幸運得主，並親自call out恭喜。

其中，一位是住在台中市北區的陳小姐，當電話接通後，陳小姐不敢置信的說「是真的嗎？」她也透露目前懷孕中，盧秀燕笑稱是寶寶帶來了好運。

另一位則是住在龍井區的劉先生，第一次接通後以為是詐騙電話立刻掛斷，第二次接通才相信自己中了獎，劉先生說，他自桃園搬來台中購屋，因新居落成在全國電子購買10多萬元家電，沒想到這筆消費會中大獎，實在太開心了！

經發局提醒，台中購物節活動到9日截止，活動期間每天持續抽出1000名5000元現金得主，如果消費時間點不在10月10日至12月9日期間者，就不具中獎資格；發票、收據登錄截止時間為12月16日晚上12時止，最大獎是麗寶集團贊助價值千萬的精品好宅，還附帶一個車位，預計21日冬至當天抽出幸運得主。