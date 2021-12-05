品田山傳出女山友墜谷身亡意外，苗栗縣顏姓女子與兩名友人2日攀登「武陵四秀」的品田山，顏女4日意外失足墜落深谷，新竹縣政府消防局據報派山搜小隊搜救，5日凌晨將遺體從百公尺深的山谷拖拉到三角點，並請空警隊直昇機支援將遺體吊掛到新竹縣竹東河濱公園，交由警方處理相關事宜。

新竹縣消防局4日上午10點接獲台中市轉報，品田山有名32歲顏姓女山友墜崖，同行友人無法目視情況。消防局第二大隊調派小隊長馬明義帶隊共6人搭乘直升機前往品田山，從第二斷崖處下切搜救，順利在下午約4點許發現顏女，但已無生命跡象。

搜救人員昨天晚上9時許將顏女遺體拖拉上品田山附近的墜落點固定，5日凌晨4點再會同雪霸國家管理處人員回到固定點，將遺體拖拉至品田山三角點等待直昇機吊掛運送到竹東河號公園。

據了解，顏女與兩名友人都有登山經驗，3人2日攀登品田山，4日從品田山三角點下山，行經第二斷崖時，走在最後的顏女疑不慎失足墜谷。

新竹縣消防局第二大隊大隊長陳軍佑指出，這次品田山山難意外，和5月初墜谷地點同樣都是在第二斷崖，兩者僅距離約50公尺，該斷崖雖有架設繩索，但不夠完善，建議權管單位應檢討加強安全設施，避免再發生憾事。