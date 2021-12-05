被網友封為「兇版李毓芬」的知名性感辣模陳香菱，因擁有與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，加上經常在網路上大方展現H級的兇猛好身材，讓她在網路上受到大批網友喜愛。而經常透過社群平台與粉絲們互動、分享生活的她，近日曬出練習衝浪的影片，火辣的好身材再次受到矚目。

陳香菱這兩日於IG上PO文表示自己第一次嘗試玩室內人工衝浪，並附上一段影片。影片中，只見她穿著側面大鏤空的性感小背心裡面搭配比基尼，一個側身便讓雙峰曲線一覽無疑，令網友臉紅心跳。而剛開始她熟練的站在衝浪板上，並在水道上來回滑動，展現絕佳的平衡感，不料一個重心不穩，最後還是跌入水中，網友看到影片後則忍不住留言「好厲害」、「太香了」、「超辣」、「這角度真棒」、「側拍不得了」、「好時尚的衝浪服」、「好快就上手喔」、「最期待的就是後面」、「摔那一下肯定很痛」、「片頭真香」、「平衡桿真的很好耶」、「好想成為那隻手」，吸引將近2萬人觀賞。

另外，昨晚前往台中參加活動的陳香菱，也不忘在IG限時動態上曬出影片及照片與網友們分享，而當時的她雖穿著外套，但裡面僅穿著一件超低胸的藍色平口小背心，使她與好友前傾合照時，傲人的上圍曲線立刻乍現險些走光，同樣讓人看了直噴鼻血。