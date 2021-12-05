許多人都說「台灣最美的風景是人！」一名日本正妹表示，她和父親都很感謝台灣在311大地震時對日本伸出援手，加上爸爸看了許多介紹台灣的節目後，希望她嫁來台灣「以身相許」，她坦承之前和父親一起來台灣時確實看到許多美景，尤其當她進入超商發現這一幕時，直呼「我們都嚇到了」！

這名來自長崎的日本妹Azusa在《Stopkiddinstudio》YouTube影片中指出，6年前他們父女一起來台灣，剛抵達時是凌晨，而且父女兩人在台北車站迷路了，這時爸爸叫她尋求旁邊街友們的協助，她則小聲用日文跟父親說「這樣很危險」，沒想到這時竟然有幾名街友主動靠過來用日文詢問「怎麼啦」、「沒事吧」，親切程度讓他們意外又感動。

日本爸爸為何要女兒搬去台灣以身相許？(取自Stopkiddinstudio/YouTube)

此外，Azusa還指出，另一件更讓他們意外的是，有一次當他們發現台灣的寵物竟然可以進超商時，他們都嚇到了，因為在日本無法這樣，由於她和爸爸跟都很愛動物，因此台灣對於動物的友善，讓他們印象深刻。

Azusa說，來台灣兩次後，無法停止想念台灣的好，直呼很想搬來台灣，但因為她是家中唯一的一個小孩，所以很怕爸媽不同意，但沒想爸爸竟然跟她說：「妳去東京還比較危險，台灣比較安全，去吧！我也希望妳能找到一個好人家照顧妳」，加上感念台灣對於日本的幫助，真的希望女兒嫁來台灣「以身相許」。Azusa在影片中強調，在台灣的七天旅程中，完全體會到那句名言「台灣最美的風景是人！」。