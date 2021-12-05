教育部體育署110學年度全國各級學校民俗體育競賽5日在國立台南大學進行最後一天的賽程後頒獎閉幕。扯鈴和跳繩兩項選出15組各組前兩名優勝進行最後的「菁英賽決賽」PK，苗栗後龍國小在國小花式團體賽男女組均奪下最高榮譽的金質獎，也締造該校男女團7連霸佳績，笑傲國小組。

開幕典禮之後展開武陣比賽。今年團體組只報名3隊，來自無米樂故鄉的菁寮國小獅陣率先登場，共來了34位學生，帶隊的老師說，該校6個年級僅42位學生，扣掉六位還在適應環境的一年級新生，幾乎能用的都用了，由於獅陣僅一隊參賽，所以變成了表演賽。

隨後登場的國中組宋江陣男女混合組也僅六甲國中1隊參賽，六甲宋江陣是這項比賽的老面孔，幾乎沒有缺席出動28位學生，老師說，舞刀弄槍的宋江陣推廣不容易，還好該校本來就有武術隊，從武術隊轉型宋江陣容易許多。六甲國中以93分獲得「特優獎」。

最後壓軸的菁英賽決賽，今年選出扯鈴8組、跳繩7組比賽。今年扯鈴項目已拿下28個特優、1個優等的苗栗後龍國小，男團在花式團體賽擊敗高雄五福國小拿下金質獎。女團因有一隊棄權，後龍國小變成表演賽，最後也拿下金質獎。

國中組競速團體賽金門金寧國中囊括男女組金質獎。國中雙人賽男子組永康國中陳柏翰和李恆緯擊敗木柵國中組完成2連霸。女子組由台北弘道國中林子庭和許嘉甯勇奪金質獎。

扯鈴大專個人舞台賽，台灣戲曲學院彭湛配合輕快的爵士樂，從1個鈴玩到5個鈴，且全場零失誤，眩技的演出引來引全場最多的掌聲，也是扯鈴最精彩的一場比賽。大專女子組由台北市立大學阮梓瑜拿下金質獎。