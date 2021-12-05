民進黨立委高嘉瑜上月遭男友林秉樞施暴，今有媒體爆料，上月24日林秉樞母親靈堂，除包括高嘉瑜本人在內、還有羅致政、郭國文等8名民進黨立委及司法院長都有送花。對此，有不少PTT網友看完名單直呼，「從綠營高層到司法院，查下去真的會動搖國本」。

林秉樞長期對外宣稱與綠營政要、工商大老的人脈充沛。根據名單所載，林秉樞母親公祭靈堂，除高嘉瑜、羅致政、郭國文外，還有邱泰源、范雲、江永昌、管碧玲、賴品妤等立委。此外，名單中還可見中央研究院院士及多家上市公司董事長，以及民進黨台北市議員簡舒培、新北市議員戴瑋姍、新北市議會黨團幹事長張志豪等人。

羅致政指出，自己的立委選區在板橋，而林秉樞跟其父母都住在板橋，羅坦承認識林秉樞，但只見過幾次，會送花是因為，林家是自己選區的選民。

郭國文說，跟林秉樞會認識，是林在臉書上主動聯繫。因為林家是麻豆人，而麻豆是自己的立委選區，基於這層關係，所以有送花致意。

相關訊息經轉傳至PTT論壇八卦版掀起熱議，逾1400則留言，有網友表示，「這名單超綠」、「綠油油的一片」、「真的要動搖國本」、「從綠營高層到企業界，政商關係良好」、「這台灣價值滿到突破天際」、「又有范雲的事！怎麼每次這種鳥事都有他的局」、「這名單真夠精彩」、「好恐怖的人脈」、「送花不一定認識多深 但一定有交集」。