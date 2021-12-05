2021年新北好茶冬茶上市，新北市長侯友宜4日前往坪林頒發「特等獎」匾額，同時宣布「好茶市集」及「坪林藝術燈節」開幕。（坪林區公所提供）

2021年新北好茶冬茶上市，新北市長侯友宜4日前往坪林頒發「特等獎」匾額，同時宣布「好茶市集」及「坪林藝術燈節」開幕，民眾可以白天遊市集、晚上賞藝術燈。侯表示，歡迎來搶鮮品嚐好茶滋味，感受多元的市集新風貌。

今年特等獎由坪林茶農蔡國祥勇奪，從1165點的茶品中脫穎而出成為「新北好茶茶王」，蔡表示，能獲獎很感恩家人，從小在父親身旁學習製茶，父親所經營的祥順行也曾在1987年獲得文山包種茶春茶比賽特等獎，經過30年的經驗累積與磨練，今年終於獲得特等獎殊榮。

侯友宜表示，坪林區是包種茶的發源地，約占新北市6成，所生產的包種茶品質特佳，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香。今年在疫情影響下，茶農仍以精湛製茶技術克服氣候不穩定，製作出好茶，名副其實「10連霸全國製茶技術競賽冠軍茶鄉」。

此外，坪林居民們一起努力，把生態環境保護做好，讓空氣、土壤、水質都非常乾淨，才造就了這麼優秀的產品。

農業局表示，好茶市集特別規畫在坪林區公所前廣場辦理，結合傳統技藝與創新風貌，自昨日起至12日，連續2個周末舉辦好茶產地展售會，包含新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品等。

坪林區長周慶珍表示，除了市集外晚間還有「坪林藝術燈節」，今年特別運用坪林得天獨厚的山水為底蘊，以《光影舞山水》為主題，透過藝術禪風點綴坪林在地地景，橫跨北勢溪的藍色坪林拱橋百年來首次封橋點燈，非常值得一遊，體驗夜坪林之美。