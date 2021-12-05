四大公投即將於12月18日登場，總統蔡英文今出席藥師公會會員代表大會時，特別叮嚀在場藥師們作為國家菁英，面對攸關國家未來的四大公投，應審慎考量、分析，帶領社會做出最好的決定。

藥師公會今舉辦第14屆會員代表大會晚宴，藥師公會理事長黃金舜致詞時，先是拋出讓藥師公會管理藥品市場的理念，並指出國內健保藥品品項共有1萬4000多種，但其中卻高達6000多項藥物，每粒給付價格僅在新台幣1.5至5元間，直呼藥價比糖果便宜相當不合理。

黃金舜指出，我國健保若要永續經營，藥品給付制度就得更健康，但現在健保的八千億預算中，僅約一成撥給藥費，且每年不斷被砍，擔憂藥廠將來恐退出市場，讓國人無藥可用，期盼能獲總統支持，改為藥品總額的方式，讓國人友好藥可用。

蔡英文回應，對於理事長的要求備感壓力，但仍然支持其建議，不過自己並非相關專業，未來該如何改革？還要請衛福部及其他財務機關共同討論，相信能在預算分配中取得更好的平衡，讓國人持續得到良好的醫療服務。

話鋒一轉，蔡英文提到12月18日的四大公投，期盼藥師朋友們都能夠站出來，帶領社會共同思考，做出最好的決定，並稱在場藥師都是國家菁英，一定要和家人與朋友分享，讓我國未來發展不被公投議題左右。