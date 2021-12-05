年末正是回鄉過節或出遠門的高峰期，想在公共交通工具的旅途上享受安靜的時間，當然少不了一副舒適的全罩式耳機，像Bose全新的QuietComfort 45消噪耳機，可是針對旅途而生的耳機，不僅降噪功能效果表現突出，就連通透模式也比上代進化，而Sony全新EXTRA BASS WH-XB910N重低音藍牙降噪耳罩式耳機，則是為了音樂迷所打造，可傳遞更具細節的音樂品質，可折疊式的設計也更方便帶上旅途。

Bose全新的QuietComfort 45 消噪耳機，定價1萬500元。（Bose提供）

Bose全新的QuietComfort 45消噪耳機的兩種模式設定，均通過全新消噪系統和電子組件完成，在消噪模式下，耳罩內的外置麥克風，結合了特有數位電子晶片，可感應、評估並針對更多常見的中頻雜訊發出相反聲音訊號，不管在哪裡都能享受沉浸式的聆聽體驗，另在通透模式下，也無需拿下耳機，也能清晰接收環境音，同時擁有長達24小時的電池續航時間，就算是長途旅行也能充分應付。

Sony全新EXTRA BASS WH-XB910N重低音藍牙降噪耳罩式耳機，針對重低音更是加入了獨家EXTRA BASS調音去進一步強化低音表現，以營造強勁節奏。（Sony提供）

Sony全新EXTRA BASS WH-XB910N重低音藍牙降噪耳罩式耳機，6990元。（Sony提供）

Sony全新EXTRA BASS WH-XB910N重低音藍牙降噪耳罩式耳機，內建了40mm驅動單體，加上LDAC藍牙傳輸和DSEE數位音質還原技術，而且針對重低音更是加入了獨家EXTRA BASS調音去進一步強化低音表現，以營造強勁節奏，配上全新雙重雜訊感應器技術，降噪效果比前代更進代的技術，而且還有電池擁有長達30小時續航力，更支援快速充電10分鐘，即可再提供4.5小時聆聽時間，讓旅途上更方便攜帶。