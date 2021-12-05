台北市政府配合中央五倍券政策推出「台北熊好券」，11月5日開始使用至今，今日正式出現第200萬筆交易，這次獎落中正區，共計有11位幸運兒獲獎，台北市政府表示，11人將於6日中午前收到由台北通系統自動派發價值3000元的「大滿貫」加碼禮票券。

北市府表示，台北熊好券共計有113.7萬份，分為住宿、響購、藝文、運動及市集等5種卷別，為慶祝突破第200萬筆交易，前後各5位消費者、合計11位幸運兒，將獲得價值3000元的「滿貫加碼禮，包括住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。

據北市府資料顯示，第200萬筆交易於今晚6時35分46秒於中正區亞洲藏壽司（台北館前店）消費，其他幸運者的消費地點包含南港區CITYLINK燒肉同話(南港店)、士林區NIKE（尚智大東二店站）等地，名單也放在市府官網上供民眾查詢。（https：／／reurl.cc／OkW5jX）。

陳志銘說，熊好券採用「數位券」方式可以快速得知已累積完成交易筆數等相關資訊，這也是傳統紙本券所無法達成的；施行滿月即突破2百萬筆交易，他特別感謝民眾及熊好店家的持續支持，於無形中逐漸養成數位消費的體驗與習慣。

北市府秘書長陳志銘表示，熊好券目前的交易筆數已超過發行數的35％，北市府近期也將公布第二波熊好券的登記日期，他也邀請全台持有熊好券的民眾，趕快來台北消費、把熊好券用好用滿。