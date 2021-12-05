中國第一大出行企業滴滴出行週五宣佈啟動在美股退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作，加上先前美國證交會（SEC）宣佈有關中資企業審計與訊息披露新規定，引發股中概股集體暴跌。財經觀察人士表示，滴滴不會是唯一從美股退市的中國企業，下一個很可能是阿里巴巴。

據《路透》報導，因大陸網約車巨頭滴滴出行決定從紐約證交所退市，加重了人們對大陸更加嚴格監管審查以及中美關係緊張的擔憂，在美國上市的阿里巴巴、百度、京東和其他中國企業的股票週五全部呈現大幅下跌。其中滴滴股價暴跌22.2%，收在6.07美元，距該公司6月時IPO定價14美元已不止腰斬。

新加坡United First Partners亞洲研究主管Justin Tang說，滴滴將為其他在美國上市的陸企樹立先例，尤其是涉及數據資料顧慮的公司，「整治行動從螞蟻金服IPO叫停開始，中國政府已經表明行動會超過市場的預期。」

周五阿里巴巴在美股下跌幅度達8.2%，百度下跌7.8%，京東下跌7.7%，教育類的好未來和新東方分別下跌8.8%和9.2%，電商平台拼多多下跌8.2%，手遊嗶哩嗶哩下跌7.1%，直播遊戲平台虎牙下跌12.9%；

BlueBox資產管理公司創始人William de Gale說，「在我們看來，隨著2020年中期開始的整頓行動，所有中國上市的股票，甚至是香港的股票，都變得不可投資，公司在2020年8月賣掉了唯一的持股(香港上市的騰訊)」，此後該公司未持有任何中國企業存託憑證（ADR）。而陸企發行的ADR中，蔚來汽車下跌12%，一周內累計下跌超過20%；理想汽車下跌16%，周內累計跌幅達到13%左右。

被看作是中國網企龍頭的阿里巴巴自2021年以來，阿里美股及港股均大幅下挫超過47%，港股市值蒸發2.39兆港元，接近腰斬。與港股龍頭騰訊相比，阿里市值僅剩下半個多的騰訊。

很多市場觀察人士認為，滴滴不會是唯一一家從美國退市的中國企業。有傳聞稱，阿里巴巴將是下一個。紐約米謝特金融服務公司（Meeschaert Financial Services）經理佛洛凱（Gregori Volokhine）說：「幾個月來，我們看到共產黨對企業的控制越來越嚴。」

《德國之聲》指出，根據美國政府機構公佈5月份的資料，共有248家中國企業在美國上市，總市值達2.1兆美元。佛洛凱說：「從目前的情況來看，可以說不會再有新的中國企業在美IPO，正在籌備中的IPO會一個接一個地被撤回。」

交易所交易基金EMQQ創始人卡特(Kevin Carter)說，對中國公司施加的政治壓力造成一種很奇怪的現象：中國科技明星企業在股市上大跌，但卻不是因為它們的收益報告造成的。他說，「這些公司仍在盈利，利潤還會繼續增長」。