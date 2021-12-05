中證監今（5日）回應美國證監會《外國公司問責法》實施細則、個別企業宣布啟動自美退市工作，指美國有政治勢力近年把資本市場監管政治化，是一種「多輸」做法；中證監將繼續與美監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作問題。更強調有報導中國監管部門推動在美上市中國企業退市，完全是誤解。反而一些中企正積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。

中證監表示，中證會和相關監管部門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地。對於早前有報導指中國監管部門將禁止協議控制（VIE）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，這完全是誤解誤讀。「據我們了解，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜」。

中概股一直面對中美監管壓力，而美國證交會上周四（2日）通過修正案，確定實施《外國公司問責法案》，要求外國公司提供審計底稿，令市場憂慮中概股的退市風險，觸發中概股3日大跌。

至於中美審計監管合作方面，中證監稱，近期中國證監會與美國SEC、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）等監管機構，就解決合作中存在的問題，進行了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得了積極進展。

中證監表示，中美雙方在中概股審計監管領域一直在開展合作，也曾通過試點檢查探索有效的合作方式，為雙方打下較好合作基礎。但美國一些政治勢力近年把資本市場監管政治化，無端打壓在美上市中企，脅迫中企退市，有悖市場經濟的基本原則和法治理念，也損害全球投資者利益和美國資本市場的國際地位，是一種「多輸」的做法，對誰都沒有好處。

中證監強調，在資本市場高度全球化的今天，更需要監管部門以務實、理性、專業的方式處理審計監管合作問題，迫使在美上市中國企業退市不應成為一個負責任的政策選項。

中證監提到，中國監管部門出台一系列促進平台經濟規範發展的政策措施，目的是規制壟斷行為，保護中小企業權益和數據安全、個人資訊安全，消滅金融監管真空，防止資本無序擴張，並非對特定行業或民營企業的打壓，也與企業境外上市活動沒有必然聯繫。有關部門將堅定不移推進改革開放，堅持「兩個毫不動搖」，統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。中國證監會也將繼續與美國監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題。